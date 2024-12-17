Бизнес для сожительницы или что один из руководителей налоговой Сокур скрывает от НАПК

Сожительница Евгения Сокура, исполняющего обязанности заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины, Алина Лебедева открыла бизнес меньше чем через три месяца после назначения его на должность. Уже через год работы ФЛП 27-летняя девушка открыла цветочный бутик в самом центре Киева в БЦ "Леонардо", пишет УНН.

Ранее Евгений Сокур в ходе следствия по делу о якобы покушении на него, сам рассказал правоохранителям, что с 2016 года проживает вместе с девушкой по имени Алина в квартире на проспекте Лобановского, 6-Д. Однако в своих декларациях Сокур ни разу не упомянул о своей сожительнице. После депутатского обращения члена Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нины Южаниной НАПК начало проверку в отношении Евгения Сокура. В Агентстве в ответ на запрос УНН также подтвердили, что проводят мониторинг образа жизни чиновника. Председатель Общественного совета при НАПК Екатерина Бутко отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверяет был ли совместный быт у Сокура с его сожительницей Алиной.

Выяснилось, что речь идет об Алине Лебедевой. По данным бывшего народного депутата Игоря Мосийчука, НАПК направило украинским банкам запрос в рамках мониторинга образа жизни Евгения Сокура, в котором просит финансовые учреждения предоставить информацию о счетах Алины Лебедевой, ее родителей и родного брата. Также НАПК хочет проверить счета ФЛП сожительницы Сокура.

Как указано в системе Youcontrol, Алина Лебедева зарегистрировала ФЛП 3 августа 2022 года. Основной КВЭД деятельности - розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах.

Стоит отметить, что Сокур получил руководящую должность в налоговой менее чем за три месяца до этого - в мае 2022 года. Совпадение?

Однако на этом история сногсшибательного успеха сожительницы Сокура только началась. В первый год работы ее бизнеса, а одновременно первый и, пожалуй, самый тяжелый год полномасштабной войны в Украине, дела у Алины Лебедевой шли настолько хорошо, что она решила масштабироваться.

На свой день рождения 1 ноября 2023 года она объявила об открытии цветочного бутика, и не где-нибудь, а в самом сердце столицы - в бизнес центре "Леонардо".

"Привет. Я @lebedieva_alina и вчера у меня был день рождения. А еще вчера родился мой такой долгожданный ребенок @lebedeva.flower.aesthetic Я создала это пространство с любовью к цветам и людям. Поэтому будем счастливы осуществить твои самые заветные цветочные мечты. Для заказа красоты:

-Direct - БЦ Леонардо: Киев, ул. Богдана Хмельницкого 19-21", - сообщила Алина Лебедева на странице бутика в Instagram.

Выглядит так, как будто кто-то сделал любимой девушке подарок на праздник.

Кстати, во время изучения деклараций Евгения Сокура УНН обнаружил, что в 2022 году он задекларировал доход от продажи ценных бумаг на сумму 2,6 млн грн, однако эти средства не были отражены в его декларации за 2023 год. Это может свидетельствовать о нарушении законодательства, требующего сообщать о значительных изменениях в имущественном состоянии. Согласно ст. 52 Закона Украины "О предотвращении коррупции", декларант обязан в течение 10 дней сообщать о таких изменениях. Нина Южанина направила соответствующую информацию в НАПК.

Но, в его декларации появились 80 тысяч долларов наличными. Кто-то может сказать, что он обменял гривны на доллары, однако стоит напомнить, что в то время действовал запрет Национального банка на покупку валюты. Поэтому какой из законов вероятно нарушил Сокур - вопрос пока открытый.

Но вернемся к истории успеха Алины. По словам главы Движения #ЅаѵеФОП Сергея Доротича, цветочный бизнес вести не просто и он будет реально прибыльным только при условии, что будут VIP-клиенты.

"Я просто объясню суть цветочного бизнеса, он очень специфический, знаю его напрямую, потому что, мои друзья арендовали у меня определенные помещения, и сейчас даже арендуют, и ведут этот цветочный бизнес. Как они сказали, ты можешь сколько угодно денег вкладывать, быть, как говорится, чрезвычайно разговорчивым и проворным, но тебе ничего не удастся, если у тебя будут только рядовые клиенты, которые, знаете ли, идут там жене купить какие – то цветы, на 8 Марта или на День рождения-этот бизнес не взлетает вообще. У тебя должны быть клиенты, которые тебе оплачивают по безналичному счету и заказывают букеты из 100 роз и так далее. То есть, это Кабинет министров, это правительственные какие-то организации, депутаты. Если у тебя есть выход на это, то этот бизнес будет процветать", - рассказал Доротич в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, даже до полномасштабного вторжения создание работающего прибыльного бизнеса в этой сфере было проблемой. Надо иметь клиентов, таких серьезных клиентов, и только таким образом можно заработать.

"Конечно, если господин Сокур подогнал клиентов, то можно заработать (на бутик - ред.), и очень быстро заработать", - отметил Доротич.

Однако он не исключает, что сногсшибательный успех сожительницы Сокура может быть связан с другим очень интересным аспектом. "Но этот бизнес можно так же использовать для легализации определенных средств. Можно же заказывать букет, проплатить и заказать, а букет не забрать. Если это соответственно упрощенец, через него прогнала бюджетная организация, НДС их не волнует. Потери будут 5-6%. Обналичили да и все", - отметил Доротич.

Однако, если смотреть на ситуацию под таким углом, то возникает вопрос: кто должен проверять чистоту операций ФЛП сожительницы одного из главных налоговиков страны? Налоговая?

Адвокат Алексей Баганец в эксклюзивном комментарии УНН рассказал, что обычно Сокур может сам выбирать с кем ему жить и жениться. Однако в своей декларации он обязан указывать данные о человеке, с которым у него совместный быт.

"Он обязан при заполнении декларации указывать, какой доход имела и имеет его даже гражданская жена. почему? Потому что это ведение совместного хозяйства. Оно, конечно, предполагает, что он должен показывать о доходах своей гражданской жены. это однозначно", - подчеркнул юрист.

По его словам, НАПК должно тщательно изучить эту ситуацию, в том числе и на предмет наличия конфликта интересов. Ведь в ходе проверки может возникнуть вопрос о целесообразности дальнейшего пребывания Сокура в должности.

Напомним

Против Сокура расследуется уголовное производство за служебное преступление. Это дело было открыто ГБР 4 ноября 2022 года по ч. 3 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий Сокуром, который 26 октября 2022 года подписал распоряжение об аннулировании лицензии ПАО "Укртатнафта" на производство топлива. Такие действия чиновника, по версии следствия, повлекли тяжкие последствия обществу, а также государству в виде невозможности выполнения мобилизационных задач Минобороны по производству и поставке нефтепродуктов для нужд обороны и обороноспособности государства. В Государственном бюро расследований сообщили УНН, что это уголовное производство до сих пор расследуется.