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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 21794 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80578 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101257 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117387 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152249 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
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3 марта, 07:14 • 200021 просмотра

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Из-за COVID-19 Байден не хочет скопления людей во время его инаугурации

Из-за COVID-19 Байден не хочет скопления людей во время его инаугурации

Киев  •  УНН

 • 13271 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден хочет избежать массовых гуляний и скопления людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.

“Я считаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурации парада на Пенсильвания-авеню”, — сказал Байден.

Он отметил, что масштабный инаугурациный парад повысил бы риск распространения COVID-19 в США, чего он хотел бы избежать. Однако активность церемонии будет носить виртуальный характер.

По его словам, в виртуальных мероприятиях “будут участвовать больше людей, чем бы то ни было до этого”. Готовит церемонию команда организаторов, которые подготовили онлайн-съезд Демократической партии в августе.

Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом после окончания срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Джо Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена. Однако Трамп продолжает судиться.

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