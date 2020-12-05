Из-за COVID-19 Байден не хочет скопления людей во время его инаугурации
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Избранный президент США Джо Байден хочет избежать массовых гуляний и скопления людей в центре Вашингтона на церемонии его инаугурации. Об этом пишет “Голос Америки”, передает УНН.
“Я считаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурации парада на Пенсильвания-авеню”, — сказал Байден.
Он отметил, что масштабный инаугурациный парад повысил бы риск распространения COVID-19 в США, чего он хотел бы избежать. Однако активность церемонии будет носить виртуальный характер.
По его словам, в виртуальных мероприятиях “будут участвовать больше людей, чем бы то ни было до этого”. Готовит церемонию команда организаторов, которые подготовили онлайн-съезд Демократической партии в августе.
Напомним, Трамп заявил, что покинет Белый дом после окончания срока своих полномочий, если голосование Коллегии выборщиков, которое состоится 14 декабря, завершится в пользу Джо Байдена. По предварительным данным, Байден обогнал Трампа, набрав до 306 голосов выборщиков от штатов при необходимых 270. Суды в Пенсильвании и Мичигане отклонили иски сторонников Трампа о пересчете. Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена. Однако Трамп продолжает судиться.