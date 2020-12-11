Кандидат на вакцину від COVID-19 компаній Sanofi-GSK виявився недостатньо дієвим для літніх людей

“Sanofi та GSK оголошують про затримку їх програми з вакцинації від COVID-19 на основі рекомбінантних білків для поліпшення імунної відповіді у літніх людей… Проміжні результати фази 1/2 показали імунну відповідь у дорослих у віці від 18 до 49 років, на тому ж рівні, що й у пацієнтів, які одужали від COVID-19. Низький рівень імунної відповіді у літніх людей демонструє необхідність уточнення концентрації антигену для забезпечення імунної відповіді високого рівня у всіх вікових групах”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанії планують провести випробування кандидата на вакцину у фазі 2b з покращеним вмістом антигену, дослідження почнуться у лютому 2021 року.

“Доступ до продукції зараз очікується в 4 кварталі 2021 року після успішного завершення розробки”, - вказано у повідомленні.

Вказано, що під час досліджень кандидат на вакцину показував найвищу концентрацію антигену у 89,6% учасників віком від 18 до 49 років, 85% у віковій групі старше 50 років та 62,5% у віковій групі старше 60 років. Всього в дослідженні взяли участь 440 здорових дорослих людей. Учасники отримували одну або дві дози кандидата на вакцину або плацебо з інтервалом у 21 день.

Нагадаємо, в США рекомендували схвалити вакцину BioNTech і Pfizer від коронавірусу.