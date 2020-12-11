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В США рекомендували схвалити вакцину BioNTech і Pfizer від коронавірусу

В США рекомендували схвалити вакцину BioNTech і Pfizer від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Профільний комітет Управління з питань якості продовольства і медикаментів при Міністерстві охорони здоров'я і соціальних служб США в четвер рекомендував керівництву управління схвалити звернення компаній BioNTech і Pfizer за реєстрацією їх вакцини від коронавірусу SARS-CoV-2 за прискореною процедурою в надзвичайних обставинах. Трансляція засідання комітету велася на сайті відомства, передає УНН.

Експерти в ході фінального голосування ствердно відповіли на питання про те, чи перевищує користь від використання вакцини BioNTech і Pfizer супутні ризики.

Рекомендації комітету тепер розгляне керівництво управління. Раніше воно запевняло, що прийме рішення по даній заявці "настільки швидко, наскільки це можливо". До цього управління видавало дозвіл за спрощеною процедурою лише одного разу - на вакцину від сибірської виразки в 2005 році.

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Раніше віце-президент США Майкл Пенс запевнив, що влада готова почати розповсюдження вакцини в країні "протягом 24 годин" після того, як препарат буде схвалений. За його словами, в ці ж терміни в США почнуть вакцинацію від коронавірусу. Сприяння в поширенні препарату в країні нададуть американські кур'єрські компанії, а також мережі аптек.

За даними Університету Джонса Хопкінса, в США виявлено понад 15,5 млн випадків зараження коронавірусом, померли понад 291 тис. людей. Країна за обома показниками посідає перше місце в світі.

Раніше Білл Гейтс спрогнозував доступність шести вакцин від COVID-19 навесні.

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