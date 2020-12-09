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Головний інфекціоніст США попередив про можливе накладання волн коронавірусу

Головний інфекціоніст США попередив про можливе накладання волн коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Головний інфекційний лікар США доктор Ентоні Фаучі попередив про можливе зростання випадків інфікування коронавірусом, що накладеться на існуючу кількість. Про це пише "Голос Америки", передає УНН.

“Якщо ми не дослухатимемось до заходів з охорони громадського здоров’я, які ми повинні виконувати, тоді до середини січня ми можемо опинитись в ситуації, коли справи дуже погіршаться. Не лише у штаті Нью-Йорк, але у будь-якому штаті чи в місті, що мають схожі проблеми”, — заявив Фаучі під час прес-конференції в Нью-Йорку з губернатором Ендрю Куомо.

Мільйони американців подорожували під час святкування Дня подяки, попри застереження медиків та експертів.

У США останнім часом зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом, втім експерти побоюються, що цей ріст подвоїться, якщо мешканці збиратимуться великими компаніями на Різдво та Ханнуку.

За даними дослідницького центру в Університеті Джона Хопкінса, від початку пандемії у США захворіли на COVID-19 понад 15 мільйонів людей (15,1 млн випадків), понад 286 тисяч осіб померли від коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Влада США повідомили про смерть шести учасників випробування вакцини Pfizer

За рішенням уряду, першими, хто має отримати вакцину від цієї хвороби, стануть працівники медичних установ та мешканці будинків престарілих.

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