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Попри пандемію: у США святкують День подяки

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Сьогодні жителі США відзначають одне з найстаріших національних свят — День подяки. І хоча в умовах пандемії коронавірусної інфекції влада закликала до обмеження пересування — мільйони американців все одно роз’їхалися країною на цей святковий день до родичів та друзів, незважаючи на ріст рівня поширення COVID-19, пише УНН.

В цей день в країні вихідний, наступна за ним п’ятниця також — неробочий день, тому багато американців відправляються в дорогу, щоб відвідати своїх рідних і близьких. За статистикою, у звичайні, не пов'язані з пандемією роки, понад 40 мільйонів людей здійснюють під час свят подорожі на автомобілях.

За традицією на урочистий сімейний обід збираються кілька поколінь американців. За столом вони вимовляють слова подяки за все добре, що сталося в їхньому житті протягом року. Головною стравою дня і основним символом свята є фарширована індичка з журавлинним сиропом. Її прийнято подавати з великим солодким гарбузовим пирогом, кукурудзою, апельсинами, каштанами, горіхами та виноградом.

Ця традиція здійснюється незважаючи на пандемію коронавірусу. Цьогоріч в умовах пандемії мільйони жителів США вирушили в подорож напередодні Дня подяки, щоб відзначити свято, незважаючи на зростання смертності від COVID-19 і рекордної кількості госпіталізацій, пов’язаних з коронавірусом.

В цьому році поведінка американців, які не захотіли прислухатися до закликів влади залишитися вдома і по можливості звести до мінімуму святкування Дня подяки, посилила серед експертів побоювання, пов’язані з новою хвилею заражень коронавірусом і зростанням смертності від COVID-19 в грудні, на який в США припадає пік святкового сезону, пише “Голос Америки”.

Вже у вівторок, напередодні свята, коли американці почали активно пересуватися по країні, щоденне число людей, що стали жертвами COVID-19, вперше з травня перевищила 2 тис. людей. У вівторок був встановлений черговий сумний рекорд — 87 тис. американців були інфіковані коронавірусом. Тільки за останні два тижні COVID-19 заразилися 2,3 мільйона жителів США.

Центри з контролю і профілактиці захворювань, а також влади штатів і муніципалітетів настійно закликають громадян залишатися вдома і не збирати безліч гостей на традиційну вечерю на честь Дня подяки.

Сама ж традиція відзначати День подяки зародилася в 1621 році, коли індіанці піднесли в дар англійським поселенцям в Плімуті (штат Массачусетс) картоплю і помідори, а також дивовижного птаха, якого поселенці назвали “індичкою”. Після збору врожаю британці вирішили віддати за нього хвалу Господу і накрили стіл, за який запросили і індіанців.

У зв’язку з цим, ще однією традицією свята є “помилування індички”. Напередодні свята президент на галявині перед Білим домом зачитує указ про Помилування індички, після чого птицю відпускають в зоопарк, де вона живе до смерті.

Протягом століть День подяки відзначався в різні дні листопада. У 1941 році Конгрес США прийняв білль, згідно з яким свято вирішено було влаштовувати в четвертий четвер цього місяця.

Нагадаємо, раніше демократ Джозеф Байден, якого провідні американські ЗМІ оголосили переможцем на виборах президента США, у своїй промові напередодні Дня подяки закликав американців спільно боротися з пандемією COVID-19 та зазначив, що США чекає “важка зима”.

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