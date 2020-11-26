Байден закликав США готуватися до "важкої зими"

“Я знаю, що країна втомилася від боротьби, але ми повинні пам’ятати, що воюємо з вірусом, а не один з одним”, — заявив Байден.

За словами Байдена, країна стоїть перед “довгою, важкою зимою”. “Я знаю, що ми можемо і переможемо цей вірус. Америка не збирається програвати цю війну ... Це не буде тривати вічно”, — зазначив він.

Підсумки виборів президента США будуть підведені 14 грудня після голосування колегії вибірників.

День подяки — свято, що відзначається у другий понеділок жовтня в Канаді і в четвертий четвер листопада в США. З Дня подяки починається святковий сезон, що включає в себе Різдво і триває до Нового року.

Всього з початку пандемії в США, за даними на 26 листопада, зафіксовано 12,7 мільйона інфікованих, 262 080 чоловік померли.