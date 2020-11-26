Байден призвал США готовиться к "тяжелой зиме"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Демократ Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем на выборах президента США, призвал американцев совместно бороться с пандемией COVID-19. Об этом он сказал во время своей речи накануне Дня благодарения, передает УНН.
“Я знаю, что страна устала от борьбы, но мы должны помнить, что воюем с вирусом, а не друг с другом”, — заявил Байден.
По словам Байдена, страна стоит перед “длинной, тяжелой зимой”. “Я знаю, что мы можем и победим этот вирус. Америка не собирается проигрывать эту войну... Это не будет длиться вечно”, — отметил он.
Итоги выборов президента США будут подведены 14 декабря после голосования коллегии выборщиков.
День благодарения — праздник, отмечаемый во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США. С Дня благодарения начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.
Всего с начала пандемии в США, по данным на 26 ноября, зафиксировано 12,7 миллиона инфицированных, 262 080 человек умерли.