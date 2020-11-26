Байден призвал США готовиться к "тяжелой зиме"

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 19840 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 79093 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100906 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117050 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152022 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199888 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195478 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 283114 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 158005 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Байден призвал США готовиться к "тяжелой зиме"

Байден призвал США готовиться к "тяжелой зиме"

Киев  •  УНН

 • 17509 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Демократ Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем на выборах президента США, призвал американцев совместно бороться с пандемией COVID-19. Об этом он сказал во время своей речи накануне Дня благодарения, передает УНН.

“Я знаю, что страна устала от борьбы, но мы должны помнить, что воюем с вирусом, а не друг с другом”, — заявил Байден.

По словам Байдена, страна стоит перед “длинной, тяжелой зимой”. “Я знаю, что мы можем и победим этот вирус. Америка не собирается проигрывать эту войну... Это не будет длиться вечно”, — отметил он.

Итоги выборов президента США будут подведены 14 декабря после голосования коллегии выборщиков.

День благодарения — праздник, отмечаемый во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США. С Дня благодарения начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

Всего с начала пандемии в США, по данным на 26 ноября, зафиксировано 12,7 миллиона инфицированных, 262 080 человек умерли.

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