Пандемія: кількість інфікованих у світі перевалила за 60 млн людей

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 60 333 049 людей, з них одужало 38 680 647. Кількість померлих зросла до 1 420 462.
Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (12 770 716), Індія (9 222 216), Бразилія (6 166 606), Франція (2 221 874), Росія (2 144 229), Іспанія (1 605 066), Велика Британія (1 560 872), а також Італія (1 480 874).
Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (262 145), Бразилії (262 145), Індії (134 699) та Мексиці (103 597).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 661 858 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 11 492 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.