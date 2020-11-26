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Пандемия: количество инфицированных в мире перевалило за 60 млн человек

Пандемия: количество инфицированных в мире перевалило за 60 млн человек

Киев  •  УНН

 • 14820 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире инфекцией, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заразились более 60 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 60 333 049 человек, из них выздоровели 38 680 647. Количество умерших возросло до 1 420 462.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (12 770 716), Индия (9 222 216), Бразилия (6 166 606), Франция (2 221 874), Россия (2 144 229), Испания (1 605 066), Великобритания (1 560 872), а также Италия (1 480 874).

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (262 145), Бразилии (262 145), Индии (134 699) и Мексике (103 597).

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 661 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 492 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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