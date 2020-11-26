Несмотря на пандемию: в США празднуют День благодарения

В этот день в стране выходной, следующая за ним пятница также — нерабочий день, поэтому многие американцы отправляются в путь, чтобы навестить своих родных и близких. По статистике, в обычные, не связанные с пандемией годы, более 40 млн человек совершают во время праздников путешествия на автомобилях.

По традиции на торжественный семейный обед собираются несколько поколений американцев. За столом они произносят слова благодарности за все хорошее, что произошло в их жизни в течение года. Главным блюдом дня и основным символом праздника является фаршированная индейка с клюквенным сиропом. Ее принято подавать с большим сладким тыквенным пирогом, кукурузой, апельсинами, каштанами, орехами и виноградом.

Эта традиция осуществляется несмотря на пандемию коронавируса. В этом году в условиях пандемии миллионы жителей США отправились в путешествие накануне Дня благодарения, чтобы отметить праздник, несмотря на рост смертности от COVID-19 и рекордного количества госпитализаций, связанных с коронавирусом.

В этом году поведение американцев, которые не захотели прислушаться к призывам властей остаться дома и по возможности свести к минимуму празднования Дня благодарения, усилило среди экспертов опасения, связанное с новой волной заражений коронавирусом и ростом смертности от COVID-19 в декабре, на который в США приходится пик праздничного сезона, пишет “Голос Америки”.

Уже во вторник, накануне праздника, когда американцы начали активно передвигаться по стране, ежедневное число людей, ставших жертвами COVID-19 впервые с мая превысило 2 тыс. человек. Во вторник был установлен очередной печальный рекорд — 87 тыс. американцев были инфицированы коронавирусом. Только за последние две недели COVID-19 заразились 2,3 миллиона жителей США.

Центры по контролю и профилактике заболеваний, а также власти штатов и муниципалитетов настоятельно призывают граждан оставаться дома и не собирать множество гостей традиционный ужин в честь Дня благодарения.

Сама же традиция отмечать День благодарения зародилась в 1621 году, когда индейцы преподнесли в дар английским поселенцам в Плимуте (штат Массачусетс) картофель и помидоры, а также диковинную птицу, которого поселенцы назвали “индейкой”. После сбора урожая британцы решили отдать за него хвалу Господу и накрыли стол, за который пригласили и индейцев.

В связи с этим, еще одной традицией праздника является “помилования индейки”. Накануне праздника президент на лужайке перед Белым домом зачитывает указ о Помилование индейки, после чего птицу отпускают в зоопарк, где она живет до смерти.

На протяжении веков День благодарения отмечался в разные дни ноября. В 1941 году Конгресс США принял билль, согласно которому праздник решено было устраивать в четвертый четверг этого месяца.

Напомним, ранее демократ Джозеф Байден, которого ведущие американские СМИ объявили победителем на выборах президента США, в своей речи накануне Дня благодарения призвал американцев совместно бороться с пандемией COVID-19 и отметил, что США ждет “тяжелая зима”.