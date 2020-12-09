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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 27742 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 85402 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 102424 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 118444 просмотра

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Главный инфекционист США предупредил о возможном наложении волн коронавируса

Главный инфекционист США предупредил о возможном наложении волн коронавируса

Киев  •  УНН

 • 11993 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Главный инфекционный врач США доктор Энтони Фаучи предупредил о возможном росте случаев инфицирования коронавирусом, что наложится на существующее количество. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.

“Если мы не будем прислушиваться к мерам по охране общественного здоровья, которые мы должны выполнять, тогда к середине января мы можем оказаться в ситуации, когда дела очень сильно ухудшатся. Не только в штате Нью-Йорк, но в любом штате или в городе, имеющими похожие проблемы”, — заявил Фаучи во время пресс-конференции в Нью-Йорке с губернатором Эндрю Куомо.

Миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков и экспертов.

В США в последнее время растет количество новых случаев заражения коронавирусом, впрочем эксперты опасаются, что этот рост удвоится, если жители будут собираться большими компаниями на Рождество и Ханнуку.

По данным исследовательского центра в Университете Джона Хопкинса, с начала пандемии в США заболели COVID-19 более 15 млн человек (15,1 млн случаев), более 286 тысяч человек умерли от коронавируса.

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По решению правительства, первыми, кто должен получить вакцину от этой болезни, станут работники медицинских учреждений и жители домов престарелых.

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