Главный инфекционист США предупредил о возможном наложении волн коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Главный инфекционный врач США доктор Энтони Фаучи предупредил о возможном росте случаев инфицирования коронавирусом, что наложится на существующее количество. Об этом пишет "Голос Америки", передает УНН.
“Если мы не будем прислушиваться к мерам по охране общественного здоровья, которые мы должны выполнять, тогда к середине января мы можем оказаться в ситуации, когда дела очень сильно ухудшатся. Не только в штате Нью-Йорк, но в любом штате или в городе, имеющими похожие проблемы”, — заявил Фаучи во время пресс-конференции в Нью-Йорке с губернатором Эндрю Куомо.
Миллионы американцев путешествовали во время празднования Дня благодарения, несмотря на предостережения медиков и экспертов.
В США в последнее время растет количество новых случаев заражения коронавирусом, впрочем эксперты опасаются, что этот рост удвоится, если жители будут собираться большими компаниями на Рождество и Ханнуку.
По данным исследовательского центра в Университете Джона Хопкинса, с начала пандемии в США заболели COVID-19 более 15 млн человек (15,1 млн случаев), более 286 тысяч человек умерли от коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer
По решению правительства, первыми, кто должен получить вакцину от этой болезни, станут работники медицинских учреждений и жители домов престарелых.