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Влада США повідомили про смерть шести учасників випробування вакцини Pfizer

Влада США повідомили про смерть шести учасників випробування вакцини Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Шестеро людей померли під час проведення випробувань вакцини, яку спільно розробили американська компанія Pfizer і німецька BioNTech. Це випливає з документа, опублікованого Управлінням з питань якості продовольства і медикаментів (FDA) США, передає УНН.

“За звітний період було шість смертей (два летальні випадки у вакцинованій групі, чотири — в групі плацебо)”, — зазначено в 53-сторінковому документі, підготовленому до засідання FDA, яке намічено на 10 грудня.

У ньому наголошується, що перша жертва з групи вакцинованих страждала від атеросклерозу та ожиріння. Доброволець помер через три дні після введення першої дози препарату. У другого померлого учасника з групи вакцинованих сталася зупинка серця через 60 днів після введення другої дози, а ще через три дні була зафіксована його смерть.

З тих, кому вводили плацебо, двоє людей померли від інсульту і інфаркту, причина смерті ще двох учасників випробувань поки з’ясовується. Троє з шести померлих, як зазначається в документі, були старше 55 років.

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У висновку FDA говориться, що Pfizer і BioNTech надали належну інформацію, яка гарантуватиме якість вакцини. Препарат забезпечує істотний захист вже після першої дози, відзначається в звіті, що робить вакцину безпечною і високоефективної для боротьби з COVID-19.

У липні Pfizer підписала з владою США контракт майже на 2 млрд доларів на поставку 100 млн доз вакцини, яка дозволить прищепити 50 млн американців (по дві ін’єкції на людину). Договір був укладений ще до завершення клінічних випробувань препарату, і фармакологічний гігант повинен був поставити партію в разі отримання доказів ефективності вакцини. Однак зараз цей план скорочений до 50 млн доз в зв’язку з проблемами при поставках.

У листопаді розроблена Pfizer і BioNTech вакцина показала ефективність 95%, і укладеним раніше контрактом дали хід. До кінця 2020 року розробники препарату мають намір випустити до 50 млн доз, а в 2021 році — до 1,3 млрд доз. У компанії розробили спеціальні контейнери для перевезення ліки, яке повинно зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів Цельсія. Заряджаються сухим льодом контейнери здатні підтримувати потрібну температуру протягом приблизно 15 діб.

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