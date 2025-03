Пандемія: 90-річна британка першою в світі отримала прививку Pfizer від COVID-19 у межах вакцинації

"Боротьба з COVID-19 зробила історичний стрибок вперед після того, як вакцина Pfizer/BioNtech була вперше введена комусь поза клінічних випробувань. 90-річна жінка Маргарет Кінан стала першою людиною в світі, хто отримав прививку в межах програми вакцинації", - пише видання.

Місіс Кінан, яка живе у місті Ковентрі у Великій Британії вже шість десятиліть, але родом з Енініскіллена, Північна Ірландія, отримала вакцину від медсестри Мей Парсонс у міський університетській лікарні о 6:31 за місцевим часом.

Вона сказала, що бути першою людиною, яка отримала вакцину, - це "привілей" і "кращий подарунок на день народження, який я могла побажати", оскільки це означає, що вона могла б провести час зі своєю сім'єю і друзями в Новому році "після того, як більшу частину року була одна".

Вона подякувала Мей і персоналу NHS за "надзвичайну" турботу про неї.

Велика Британія стала першою країною в світі, яка схвалила вакцину Pfizer минулого тижня.

Як раніше повідомляв УНН, ЄС планує завершити оцінку вакцини BioNTech-Pfizer проти COVID-19 до 29 грудня.

Раніше BioNTech і Pfizer заявили, що їх вакцина пропонує 95-відсотковий захист від COVID-19. Трохи раніше, 20 листопада, компанії направили заявку на реєстрацію своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США.

У свою чергу Moderna поінформувала, що в ході третьої фази випробувань, в якій взяли участь 30 тис. осіб, її вакцина показала ефективність 94,5%. Пізніше Moderna повідомила, що її вакцина від коронавірусу при первинному аналізі виявилася ефективна в 94,1% випадках, а при тяжкій формі захворювання - в 100%. Ця компанія подала заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США 1 грудня.

"This is one of those moments that will go down in scientific and medical history."@ashishskynews reflects on the significance of the first #COVID19 vaccine being administered to 90-year-old Margaret Keenan.



Get the latest on #COVID19: https://t.co/W5Gk1IqLzX pic.twitter.com/UV1czMbitP

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2020