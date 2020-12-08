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Пандемия: 90-летняя британка первой в мире получила прививку Pfizer от COVID-19 в рамках вакцинации

Пандемия: 90-летняя британка первой в мире получила прививку Pfizer от COVID-19 в рамках вакцинации

Киев  •  УНН

 • 16861 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первым пациентом в мире, получившим вакцину Pfizer/BioNTech от COVID-19 вне клинических испытаний после официального старта программы вакцинации в этой стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

"Борьба с COVID-19 совершила исторический скачок вперед после того, как вакцина Pfizer/BioNtech была впервые введена кому-то вне клинических испытаний. 90-летняя женщина Маргарет Кинан стала первым человеком в мире, получившим укол в рамках программы вакцинации", - пишет издание.

Миссис Кинан, которая живет в городе Ковентри в Великобритании уже шесть десятилетий, но родом из Энинискиллена, Северная Ирландия, получила вакцину от медсестры Мэй Парсонс в городской университетской больнице в 6:31 по местному времени.

Она сказала, что быть первым человеком, получившим вакцину, - это "привилегия" и "лучший подарок на день рождения, который я могла пожелать", поскольку это означало бы, что она могла бы провести время со своей семьей и друзьями в Новом году "после того, как большую часть года была одна".

Она поблагодарила Мэй и персонал NHS за "чрезвычайную" заботу о ней.

Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей вакцину Pfizer на прошлой неделе.

Как ранее сообщал УНН, ЕС планирует завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer против COVID-19 до 29 декабря.

Ранее BioNTech и Pfizer заявили, что их вакцина предлагает 95-процентную защиту от COVID-19. Чуть раньше, 20 ноября, компании направили заявку на регистрацию своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь Moderna сообщила, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Позже Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%. Эта компания подала заявку на одобрение применения своей вакцины от коронавируса в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 1 декабря.

"This is one of those moments that will go down in scientific and medical history."@ashishskynews reflects on the significance of the first #COVID19 vaccine being administered to 90-year-old Margaret Keenan.

Get the latest on #COVID19: https://t.co/W5Gk1IqLzX pic.twitter.com/UV1czMbitP

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2020

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