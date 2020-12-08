Власти США сообщили про смерть шести участников испытания вакцины Pfizer

“За отчетный период было шесть смертей (два летальных исхода в вакцинированной группе, четыре — в группе плацебо)”, — говорится в 53-страничном документе, подготовленном к заседанию FDA, которое намечено на 10 декабря.

В нем отмечается, что первая жертва из группы вакцинированных страдала от атеросклероза и ожирения. Доброволец умер через три дня после введения первой дозы препарата. У второго умершего участника из группы вакцинированных произошла остановка сердца через 60 дней после введения второй дозы, а через три дня была зафиксирована его смерть.

Из тех, кому вводили плацебо, два человека умерли от инсульта и инфаркта, причина смерти еще двух участников испытаний пока выясняется. Трое из шести погибших, как отмечается в документе, были старше 55 лет.

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В заключении FDA говорится, что Pfizer и BioNTech предоставили надлежащую информацию, которая будет гарантировать качество вакцины. Препарат обеспечивает существенную защиту уже после первой дозы, отмечается в отчете, что делает вакцину безопасной и высокоэффективной для борьбы с COVID-19.

В июле Pfizer подписала с властями США контракт почти на 2 млрд долларов на поставку 100 млн доз вакцины, которая позволит привить 50 млн американцев (по две инъекции на человека). Договор был заключен еще до завершения клинических испытаний препарата, и фармакологический гигант должен был поставить партию в случае получения доказательств эффективности вакцины. Однако сейчас этот план сокращен до 50 млн доз в связи с проблемами при поставках.

В ноябре разработанная Pfizer и BioNTech вакцина показала эффективность 95%, и заключенным ранее контрактом дали ход. До конца 2020 года разработчики препарата намерены выпустить к 50 млн доз, а в 2021 году — до 1,3 млрд доз. В компании разработали специальные контейнеры для перевозки лекарства, которое должно храниться при температуре около минус 70 градусов Цельсия. Заряжаются сухим льдом контейнеры способны поддерживать нужную температуру в течение примерно 15 суток.

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