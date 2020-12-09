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Гейтс спрогнозував доступність шести вакцин від COVID-19 навесні

Гейтс спрогнозував доступність шести вакцин від COVID-19 навесні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. До весни наступного року можуть бути готові до використання вакцини від коронавірусу шести компаній-виробників, заявив підприємець і один із засновників компанії Microsoft Білл Гейтс на конференції Singapore FinTech Festival. Його слова передає телеканал CNBC, передає УНН.

“Я очікую, що близько шести вакцин отримають схвалення до першого кварталу 2021 року”, — заявив Гейтс на питання про швидкої вакцинації.

За словами Гейтса, найближчим часом схвалення можуть отримати вакцини компаній AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer / BioNTech і Moderna. Шосту компанію-виробника Гейтс не назвав.

Важливим завданням світової спільноти після готовності вакцин стане їх рівномірний розподіл як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються, вказав Гейтс. “Ми повинні переконатися, що ми (поширюємо) справедливо, доступ до вакцини не повинен залежати від ступеня багатства”, — сказав він. Гейтс висловив надію, що поява вакцини в наступному році дозволить подолати пандемію COVID-19 до 2022 року.

Як зазначає CNBC, Фонд Гейтса і його дружини Мелінди вже працює з Інститутом сироватки Індії, щоб почати виробництво і поширення вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Зараз з перерахованих вакцин схвалення отримала розроблена концерном Pfizer/BioNTech, причому поки препарат дозволили використовувати тільки в Великій Британії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: 90-річна британка першою в світі отримала прививку Pfizer від COVID-19 у межах вакцинації

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США планує проголосувати за схвалення вакцини у четвер, 10 грудня.

На початку листопада Pfizer оцінила ефективність своєї вакцини в більш ніж 90%, а пізніше підвищила цю оцінку до 95%. Також завершила випробування компанія Moderna повідомила, що розроблена вакцина забезпечує захист від COVID-19 у 94% привившихся.

Нагадаємо, влада США повідомили про смерть шести учасників випробування вакцини Pfizer.

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