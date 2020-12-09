Гейтс спрогнозував доступність шести вакцин від COVID-19 навесні

“Я очікую, що близько шести вакцин отримають схвалення до першого кварталу 2021 року”, — заявив Гейтс на питання про швидкої вакцинації.

За словами Гейтса, найближчим часом схвалення можуть отримати вакцини компаній AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer / BioNTech і Moderna. Шосту компанію-виробника Гейтс не назвав.

Важливим завданням світової спільноти після готовності вакцин стане їх рівномірний розподіл як в розвинених, так і в країнах, що розвиваються, вказав Гейтс. “Ми повинні переконатися, що ми (поширюємо) справедливо, доступ до вакцини не повинен залежати від ступеня багатства”, — сказав він. Гейтс висловив надію, що поява вакцини в наступному році дозволить подолати пандемію COVID-19 до 2022 року.

Як зазначає CNBC, Фонд Гейтса і його дружини Мелінди вже працює з Інститутом сироватки Індії, щоб почати виробництво і поширення вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

Зараз з перерахованих вакцин схвалення отримала розроблена концерном Pfizer/BioNTech, причому поки препарат дозволили використовувати тільки в Великій Британії.

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Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США планує проголосувати за схвалення вакцини у четвер, 10 грудня.

На початку листопада Pfizer оцінила ефективність своєї вакцини в більш ніж 90%, а пізніше підвищила цю оцінку до 95%. Також завершила випробування компанія Moderna повідомила, що розроблена вакцина забезпечує захист від COVID-19 у 94% привившихся.

Нагадаємо, влада США повідомили про смерть шести учасників випробування вакцини Pfizer.