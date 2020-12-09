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Гейтс спрогнозировал доступность шести вакцин от COVID-19 весной

Гейтс спрогнозировал доступность шести вакцин от COVID-19 весной

Киев  •  УНН

 • 14272 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. К весне следующего года могут быть готовы к использованию вакцины от коронавируса шести компаний-производителей, заявил предприниматель и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс на конференции Singapore FinTech Festival. Его слова передает телеканал CNBC, передает УНН.

“Я ожидаю, что около шести вакцин получат одобрение к первому кварталу 2021 года”, — заявил Гейтс на вопрос о скорой вакцинации.

По словам Гейтса, в ближайшее время одобрения могут получить вакцины компаний AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Pfizer/BioNTech и Moderna. Шестую компанию-производителя Гейтс не назвал.

Важной задачей мирового сообщества после готовности вакцин станет их равномерное распределение как в развитых, так и в развивающихся странах, указал Гейтс. “Мы должны убедиться, что мы (распространяем) справедливо, доступ к вакцине не должен зависеть от степени богатства”, — сказал он. Гейтс выразил надежду, что появление вакцины в следующем году позволит преодолеть пандемию COVID-19 до 2022 года.

Как отмечает CNBC, Фонд Гейтса и его жены Мелинды уже работает с Институтом сыворотки Индии, чтобы начать производство и распространение вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

Сейчас из перечисленных вакцин одобрение получила разработанная концерном Pfizer/BioNTech, причем пока препарат разрешили использовать только в Великобритании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пандемия: 90-летняя британка первой в мире получила прививку Pfizer от COVID-19 в пределах вакцинации

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США планирует проголосовать за одобрение вакцины в четверг, 10 декабря.

В начале ноября Pfizer оценила эффективность своей вакцины в более чем 90%, а позже повысила эту оценку до 95%. Также завершила испытания компания Moderna сообщила, что разработана вакцина обеспечивает защиту от COVID-19 в 94% привившихся.

Напомним, власти США сообщили о смерти шести участников испытания вакцины Pfizer.

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