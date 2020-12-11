В США рекомендовали одобрить вакцину BioNTech и Pfizer от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг рекомендовал руководству управления принять обращение компаний BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Трансляция заседания комитета велась на сайте ведомства, передает УНН.
Эксперты в ходе финального голосования утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины BioNTech и Pfizer сопутствующие риски.
Рекомендации комитета теперь рассмотрит руководство управления. Ранее оно утверждало, что примет решение по данной заявке “настолько быстро, насколько это возможно”. До этого управление выдавало разрешение по упрощенной процедуре лишь однажды — на вакцину от сибирской язвы в 2005 году.
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Ранее вице-президент США Майкл Пенс заверил, что власть готова начать распространение вакцины в стране “в течение 24 часов” после того, как препарат будет одобрен. По его словам, в эти же сроки в США начнут вакцинацию от коронавируса. Содействие в распространении препарата в стране предоставят американские курьерские компании, а также сети аптек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 15,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 291 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
Ранее Билл Гейтс спрогнозировал доступность шести вакцин от COVID-19 весной.