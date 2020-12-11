Кандидат на вакцину от COVID-19 компаний Sanofi-GSK оказался недостаточно действенным для пожилых людей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кандидат на вакцину от COVID-19 европейской компаний Sanofi-GSK показал низкий иммунный ответ у пожилых людей, поэтому вакцину усовершенствуют и будут производить не ранее четвертого квартала 2021 года. Об этом говорится на сайте компании GSK, передает УНН.
"Sanofi и GSK объявляют о задержке их программы по вакцинации от COVID-19 на основе рекомбинантных белков для улучшения иммунного ответа у пожилых людей... Промежуточные результаты фазы 1/2 показали иммунный ответ у взрослых в возрасте от 18 до 49 лет, на том же уровне, что и у пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Низкий уровень иммунного ответа у пожилых людей демонстрирует необходимость уточнения концентрации антигена для обеспечения иммунного ответа высокого уровня во всех возрастных группах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что компании планируют провести испытания кандидата на вакцину в фазе 2b с улучшенным содержанием антигена, исследования начнутся в феврале 2021 года.
"Доступ к продукции сейчас ожидается в 4 квартале 2021 года после успешного завершения разработки", - указано в сообщении.
Указано, что во время исследований кандидат на вакцину показывал самую высокую концентрацию антигена у 89,6% участников в возрасте от 18 до 49 лет, 85% в возрастной группе старше 50 лет и 62,5% в возрастной группе старше 60 лет. Всего в исследовании приняли участие 440 здоровых взрослых людей. Участники получали одну или две дозы кандидата на вакцину или плацебо с интервалом в 21 день.
Напомним, в США рекомендовали одобрить вакцину BioNTech и Pfizer от коронавируса.