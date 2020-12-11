Ситуація в Карабасі: Ердоган заявив, що Макрон поставить хрест на відносинах Франції та Азербайджану

“Перемога в Карабасі — це поворотний момент у відносинах Туреччини і Азербайджану. Принцип „один народ, дві держави“ — це основна філософія нашої солідарності. Наша єдність ще більше зміцнилася з перемогою в Карабасі”, — сказав Ердоган.

Він зазначив, що особисто відстежував кожен з 44 днів боротьби за Карабах.

“Перемога в Карабасі відкрила нову сторінку на Кавказі. Упевнений, що це також змінить майбутнє регіону”, — заявив президент Туреччини.

Ердоган повідомив, що за підсумками переговорів з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим досягнута домовленість про участь Туреччини у відновленні Нагірного Карабаху. Президент Туреччини також дав оцінку позиції президента Азербайджану Ільхама Алієва у відповідь на “провірменські кроки” французького парламенту.

“Чітка позиція Ільхама Алієва зруйнувала розрахунки Еммануеля Макрона. Не виключаю, що саме Макрон поставить хрест на відносинах Франції та Азербайджану. Все це показник його політичної недосвідченості”, — сказав Ердоган.

Як повідомляв УНН, Ердоган назвав умови, за яких у Вірменії та Туреччини є шанс “відкрити нову сторінку” у відносинах.