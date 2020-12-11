Ердоган назвав умови, за яких у Вірменії та Туреччини є шанс "відкрити нову сторінку" у відносинах

“Путін до цієї ідеї ставиться позитивно. У телефонній розмові він запитав, яке у мене думка з цього приводу. Я йому відповів, що після того як (президент Азербайджану Ільхам) Алієв поставився до цього позитивно, то важливо, що б і я до того ставився позитивно. У цій темі навіть Грузія вийшла до порядку денного”, — наводить слова Ердогана телеканал Haberturk.

Крім того, Ердоган повідомив, що в разі приєднання Єревана до цієї платформи, у відносинах між Туреччиною і Вірменією “може бути відкрито нову сторінку”.

10 грудня президент Азербайджану Ільхам Алієв за підсумками переговорів з турецьким колегою Тайіпом Ердоганом заявив, що Баку і Анкара мають сформувати нову багатосторонню платформу співпраці в регіоні після завершення військових дій в Нагірному Карабасі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація в Карабасі: Туреччина вважає, що угода про регіон — “дозволить нормалізувати відносини з Вірменією”

Додамо, в 1993 році Туреччина в односторонньому порядку блокувала вірмено-турецький кордон, офіційно мотивуючи це окупацією азербайджанських районів вірменськими військами. Турецький уряд обіцяє відкрити кордон за умови, що Вірменія припинить домагатися міжнародного визнання геноциду вірмен і виведе війська з зони конфлікту в Нагірному Карабасі.

9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Як повідомив глава Кремля, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці.