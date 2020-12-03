Ситуація у Карабасі: Туреччина вважає, що угода про регіон - "дозволить нормалізувати відносини з Вірменією"

“Угода між Азербайджаном, Вірменією і Росією є реальною можливістю для встановлення миру після трьох десятиліть. Вона однозначно позитивно вплине на регіональну стабільність, а також на азербайджано-вірменські та турецько-вірменські відносини”, — підкреслив глава зовнішньополітичного відомства республіки.

Також сьогодні офіційний Баку заявив, що Азербайджан налаштований на реінтеграцію вірменського населення Нагірного Карабаху. “Азербайджан рішуче налаштований на реінтеграцію вірменських жителів нагірно-карабаського регіону в наш політичний, соціальний і економічний простір, гарантуючи їм усі ті права і свободи, якими володіють всі громадяни Азербайджану, незалежно від етнічного походження”, — сказав глава МЗС країни Джейхун Байрамов.

Заява глави МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу:

Додамо, в 1993 році Туреччина в односторонньому порядку блокувала вірмено-турецький кордон, офіційно мотивуючи це окупацією азербайджанських районів вірменськими військами. Турецький уряд обіцяє відкрити кордон за умови, що Вірменія припинить домагатися міжнародного визнання геноциду вірмен і виведе війська з зони конфлікту в Нагірному Карабасі.

У Нагірному Карабаху 27 вересня загострилася ситуація, там почалися активні бої. Президент Росії Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з документом, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, потім ряд районів переходять під контроль Баку, а вздовж лінії зіткнення і Лачинський коридору розміщуються російські миротворці.