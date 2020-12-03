Ситуація у Карабасі: Азербайджан підтвердив наміри "реінтегрувати вірмен" регіону

“Азербайджан рішуче налаштований на реінтеграцію вірменських жителів нагірно-карабаського регіону в наш політичний, соціальний і економічний простір, гарантуючи їм усі ті права і свободи, якими володіють всі громадяни Азербайджану, незалежно від етнічного походження”, — сказав він.

Глава азербайджанського МЗС також зазначив, що в Карабасі починається новий, постконфліктний період. “Це період відновлення і реабілітації, період відновлення мирного співіснування”, — додав Байрамов.

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Відзначимо, в кінці жовтня глава Азербайджану в інтерв’ю японській газеті Nikkei також повідомив, що після переходу всієї території Нагірного Карабаху під контроль Баку безпека і права проживають на цій території вірмен будуть забезпечені так само, як у всіх інших жителів Азербайджану.

“Вірмени, що проживають в Нагірному Карабасі, є нашими громадянами... Вірмени Нагірного Карабаху можуть бути впевнені, що їхня безпека як громадян Азербайджану буде забезпечена. Вони будуть жити краще після усунення злочинної хунти в Нагірному Карабасі. Вони будуть жити гідно”, — заявив тоді Алієв.

27 вересня в Нагірному Карабасі загострилася ситуація, на спірній території почалися активні бої. Баку і Єреван оскаржують належність регіону з лютого 1988 року, коли він оголосив про вихід зі складу Азербайджанської РСР. Під час збройного конфлікту 1992-1994 років Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і сімома прилеглими до нього районами.

Заява глави МЗС Азербайджану на РМЗС ОБСЄ:

9 листопада президент РФ Володимир Путін, президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні будуть розміщені російські миротворці.