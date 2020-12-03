Ситуация в Карабахе: Азербайджан подтвердил намерения "реинтегрировать армян" региона

“Азербайджан решительно настроен на реинтеграцию армянских жителей нагорнокарабахского региона в наше политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя им все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения”, — сказал он.

Глава азербайджанского МИД также отметил, что в Карабахе начинается новый, постконфликтный период. “Это период восстановления и реабилитации, период восстановления мирного сосуществования”, — добавил Байрамов.

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Отметим, в конце октября глава Азербайджана в интервью японской газете Nikkei также сообщил, что после перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же, как у всех остальных жителей Азербайджана.

“Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами... Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена. Они будут жить лучше после устранения преступной хунты в Нагорном Карабахе. Они будут жить достойно”, — заявил тогда Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Заявление главы МИД Азербайджана на СМИД ОБСЕ:

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.