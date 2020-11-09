Ситуація у Карабасі: президент Азербайджану не виключає "муніципальне самоврядування" для вірмен регіону

“Наша позиція полягає в тому, що у вірмен повинна бути якась форма самоврядування — муніципальна або у вигляді культурної автономії”, — зазначив Алієв, слова якого наводить агентство АзерТАдж.

Відзначимо, в кінці жовтня глава Азербайджану в інтерв’ю японській газеті Nikkei також повідомив, що після переходу всієї території Нагірного Карабаху під контроль Баку безпеку і права вірмен, які проживають на цій території, будуть забезпечені так само, як у всіх інших жителів Азербайджану.

“Вірмени, що проживають в Нагірному Карабасі, є нашими громадянами... Вірмени Нагірного Карабаху можуть бути впевнені, що їх безпека як громадян Азербайджану буде забезпечена. Вони будуть жити краще після усунення злочинної хунти в Нагірному Карабасі. Вони будуть жити гідно”, — заявив тоді Алієв.

Інтерв’ю Ільхама Алієва було показано також в ефірі місцевого телеканалу Baku TV:

Нагадаємо, раніше прем’єр Вірменії пояснив, “чому Нагірний Карабах не ввійде до складу Азербайджану”. Нагірний Карабах нібито “не може бути частиною Азербайджану, тому що під час розпаду Радянського Союзу Нагірний Карабах здобув незалежність так само, як Азербайджан отримав незалежність від Радянського Союзу”, здійснивши своє конституційне право на вихід зі складу СРСР.