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Ситуация в Карабахе: президент Азербайджана не исключает "муниципальное самоуправление" для армян региона

Киев  •  УНН

 • 13438 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что проживающим в Нагорном Карабахе армянам может быть в будущем предоставлено муниципальное самоуправление или культурная автономия. Об этом азербайджанский лидер рассказал в интервью BBC, пишет УНН.

“Наша позиция состоит в том, что у армян должна быть некая форма самоуправления — муниципальная или в виде культурной автономии”, — отметил Алиев, слова которого приводит агентство АзерТАдж.

Отметим, в конце октября глава Азербайджана в интервью японской газете Nikkei также сообщил, что после перехода всей территории Нагорного Карабаха под контроль Баку безопасность и права проживающих на этой территории армян будут обеспечены так же, как у всех остальных жителей Азербайджана.

“Армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, являются нашими гражданами... Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность как граждан Азербайджана будет обеспечена. Они будут жить лучше после устранения преступной хунты в Нагорном Карабахе. Они будут жить достойно”, — заявил тогда Алиев.

Интервью Ильхама Алиева было показанно также в эфире местного телеканала Baku TV:

Напомним, ранее премьер Армении объяснил, “почему Нагорный Карабах не войдет в состав Азербайджана”. Нагорный Карабах якобы “не может быть частью Азербайджана, потому что во время распада Советского Союза Нагорный Карабах обрел независимость так же, как Азербайджан получил независимость от Советского Союза”, осуществив свое конституционное право на выход из состава СССР.

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