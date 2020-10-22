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Ситуація у Карабасі: Азербайджан заявив, що "готовий створити культурну автономію для вірмен у регіоні"

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Після переходу всієї території Нагірного Карабаху під контроль Баку безпеку і права вірмен, які проживають на цій території, будуть забезпечені так само, як у всіх інших жителів Азербайджану, запевнив президент Ільхам Алієв, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю газеті Nikkei, яке цитує його пресслужба.

“Вірмени, що проживають в Нагірному Карабасі, є нашими громадянами... Вірмени Нагірного Карабаху можуть бути впевнені, що їхня безпека як громадян Азербайджану буде забезпечена. Вони будуть жити краще після усунення злочинної хунти в Нагірному Карабасі. Вони будуть жити гідно”, — заявив Алієв в інтерв’ю японській газеті Nikkei, відповідаючи на питання, чи може він гарантувати, що вірмени зможуть безпечно жити в Нагірному Карабасі в разі повернення цієї території під контроль Баку.

На підтвердження своїх слів Алієв заявив, що в Азербайджані і зараз живуть “тисячі людей вірменського походження”, а в центрі Баку варто “вірменська церква з безліччю вірменських книг”. Судячи з усього, Алієв мав на увазі колишню церкву Святого Григорія Просвітителя, закриту і передану бібліотеці президента Азербайджану. У 2010 році будівлю церкви відвідував глава Вірменської апостольської церкви католікос Гарегін II.

За словами Алієва, вірменському населенню може бути надана культурна автономія за аналогією з тим, як в ряді європейських країн жителі отримують “певні права в своїх муніципалітетах, в своїх громадах”.

При цьому Алієв відкинув можливість проведення в Нагірному Карабасі референдуму з приводу визначення долі території її нинішнім населенням. “Ми ніколи на це не погодимося”, — сказав Алієв, зазначивши, що у вірмен вже є своя держава і Азербайджан ніколи не погодиться зі створення другої такої держави на своїй території.

Нагадаємо, раніше прем’єр Вірменії пояснив, “чому Нагірний Карабах не ввійде до складу Азербайджану”. Нагірний Карабах нібито “не може бути частиною Азербайджану, тому що під час розпаду Радянського Союзу Нагірний Карабах здобув незалежність так само, як Азербайджан отримав незалежність від Радянського Союзу”, здійснивши своє конституційне право на вихід зі складу СРСР.

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