Ситуация в Карабахе: Турция считает, что соглашение о регионе - "позволит нормализовать отношения с Арменией"

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Соглашение по Нагорному Карабаху может положительно отразиться на отношениях Анкары и Еревана. Об этом заявил в четверг глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на 27-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в режиме видеоконференции, передает УНН.

“Соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией представляет собой реальную возможность для установления мира после трех десятилетий. Оно однозначно окажет позитивное влияние на региональную стабильность, а также на азербайджано-армянские и турецко-армянские отношения”, — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства республики.

Также сегодня официальный Баку заявил, что Азербайджан настроен на реинтеграцию армянского населения Нагорного Карабаха. “Азербайджан решительно настроен на реинтеграцию армянских жителей нагорнокарабахского региона в наше политическое, социальное и экономическое пространство, гарантируя им все те права и свободы, которыми обладают все граждане Азербайджана, независимо от этнического происхождения”, — сказал глава МИД страны Джейхун Байрамов.

Заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу:

Добавим, в 1993 году Турция в одностороннем порядке блокировала армяно-турецкую границу, официально мотивируя это оккупацией азербайджанских районов армянскими войсками. Турецкое правительство обещает открыть границу при условии, что Армения прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.

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