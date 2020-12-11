Эрдоган назвал условия, при которых в Армении и Турции есть шанс "открыть новую страницу" в отношениях

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65705 просмотра

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что российский президент поддержал идею Баку о создании платформы для обеспечения региональной безопасности, в которую могут войти Россия, Турция, Азербайджан, Иран, Грузия и Армения и назвал условия улучшений отношений между Ереваном и Анкарой. Об этом турецкий президент сообщил в интервью журналистам на борту своего самолета во время возвращения из Азербайджана, пишет УНН.

“Путин к этой идее относится положительно. В телефонном разговоре он спросил, какое у меня мнение на этот счет. Я ему ответил, что после того как (президент Азербайджана Ильхам) Алиев отнесся к этому положительно, то важно, что бы и я к тому относился положительно. В этой теме даже Грузия вышла в повестку дня”, — приводит слова Эрдогана телеканал Haberturk.

Кроме того, Эрдоган сообщил, что в случае присоединения Еревана к этой платформе, в отношениях между Турцией и Арменией “может быть открыта новая страница”.

10 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что Баку и Анкара должны сформировать новую многостороннюю платформу сотрудничества в регионе после завершения военных действий в Нагорном Карабахе.

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Добавим, в 1993 году Турция в одностороннем порядке блокировала армяно-турецкую границу, официально мотивируя это оккупацией азербайджанских районов армянскими войсками. Турецкое правительство обещает открыть границу при условии, что Армения прекратит добиваться международного признания геноцида армян и выведет войска из зоны конфликта в Нагорном Карабахе.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил глава Кремля, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.

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