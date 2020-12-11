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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71070 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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3 марта, 20:50 • 94004 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114881 просмотра

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3 марта, 11:09 • 150019 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Ситуация в Карабахе: Эрдоган заявил, что Макрон поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана

Ситуация в Карабахе: Эрдоган заявил, что Макрон поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана

Киев  •  УНН

 • 12511 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Победа Азербайджана в Карабахе открыла новую страницу в истории Кавказа, однако президент Франции Эммануэль Макрона может поставить крест на отношениях Франции и Азербайджана. Об этом после визита в Баку заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Anadolu, передает УНН.

“Победа в Карабахе — это поворотный момент в отношениях Турции и Азербайджана. Принцип „один народ, два государства“ — это основная философия нашей солидарности. Наше единство еще более укрепилось с победой в Карабахе”, — сказал Эрдоган.

Он отметил, что лично отслеживал каждый из 44 дней борьбы за Карабах.

“Победа в Карабахе открыла новую страницу на Кавказе. Уверен, что это также изменит будущее региона”, — заявил президент Турции.

Эрдоган сообщил, что по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым достигнута договоренность об участии Турции в восстановлении Нагорного Карабаха. Президент Турции также дал оценку позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на “проармянские шаги” французского парламента.

“Четкая позиция Ильхама Алиева разрушила расчеты Эммануэля Макрона. Не исключаю, что именно Макрон поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана. Все это показатель его политической неопытности”, — сказал Эрдоган.

Как сообщал УНН, Эрдоган назвал условия, при которых у Армении и Турции есть шанс “открыть новую страницу” в отношениях.

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