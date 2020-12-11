Ситуация в Карабахе: Эрдоган заявил, что Макрон поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Победа Азербайджана в Карабахе открыла новую страницу в истории Кавказа, однако президент Франции Эммануэль Макрона может поставить крест на отношениях Франции и Азербайджана. Об этом после визита в Баку заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Anadolu, передает УНН.
“Победа в Карабахе — это поворотный момент в отношениях Турции и Азербайджана. Принцип „один народ, два государства“ — это основная философия нашей солидарности. Наше единство еще более укрепилось с победой в Карабахе”, — сказал Эрдоган.
Он отметил, что лично отслеживал каждый из 44 дней борьбы за Карабах.
“Победа в Карабахе открыла новую страницу на Кавказе. Уверен, что это также изменит будущее региона”, — заявил президент Турции.
Эрдоган сообщил, что по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым достигнута договоренность об участии Турции в восстановлении Нагорного Карабаха. Президент Турции также дал оценку позиции президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на “проармянские шаги” французского парламента.
“Четкая позиция Ильхама Алиева разрушила расчеты Эммануэля Макрона. Не исключаю, что именно Макрон поставит крест на отношениях Франции и Азербайджана. Все это показатель его политической неопытности”, — сказал Эрдоган.
Как сообщал УНН, Эрдоган назвал условия, при которых у Армении и Турции есть шанс “открыть новую страницу” в отношениях.