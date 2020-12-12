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США замовили у Moderna ще 100 млн доз вакцини від COVID-19

США замовили у Moderna ще 100 млн доз вакцини від COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Федеральна влада США замовили ще 100 млн доз вакцини від COVID-19 у фармацевтичній компанії Moderna. Про це повідомили представники підприємства, пише “Голос Америки”, передає УНН.

Відзначається, що вакцінa надійде в розпорядження американських властей у другому кварталі 2021 року, якщо пройде всі перевірки. Таким чином, кількість замовленої владою США вакцини на даний момент складає 200 млн доз.

Перші 20 млн доз США очікують отримати до кінця грудня, а решту — на початку 2021 року.

Нагадаємо, в серпні влади США домовилися з компанією Moderna про закупівлю 100 млн доз вакцини приблизно за 1,5 млрд доларів. Угода передбачає можливість замовлення ще 300 млн доз.

Як повідомляв УНН, в США до Різдва будуть доступні перші дві вакцини від коронавіруса.

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