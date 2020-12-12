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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71592 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94648 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 115029 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150164 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198527 просмотра

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США заказали у Moderna еще 100 млн доз вакцины от COVID-19

США заказали у Moderna еще 100 млн доз вакцины от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13581 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Федеральные власти США заказали еще 100 млн доз вакцины от COVID-19 у фармацевтической компании Moderna. Об этом сообщили представители предприятия, пишет “Голос Америки”, передает УНН.

Отмечается, что вакцинa поступит в распоряжение американских властей во втором квартале 2021 года, если пройдет все проверки. Таким образом, количество заказанной властями США вакцины на данный момент составляет 200 млн доз.

Первые 20 млн доз США ожидают получить до конца декабря, а остальные — в начале 2021 года.

Напомним, в августе власти США договорились с компанией Moderna о закупке 100 млн доз вакцины примерно за 1,5 млрд долларов. Соглашение предполагает возможность заказа еще 300 млн доз.

Как сообщал УНН, в США к Рождеству будут доступны первые две вакцины от коронавируса.

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