США заказали у Moderna еще 100 млн доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Федеральные власти США заказали еще 100 млн доз вакцины от COVID-19 у фармацевтической компании Moderna. Об этом сообщили представители предприятия, пишет “Голос Америки”, передает УНН.
Отмечается, что вакцинa поступит в распоряжение американских властей во втором квартале 2021 года, если пройдет все проверки. Таким образом, количество заказанной властями США вакцины на данный момент составляет 200 млн доз.
Первые 20 млн доз США ожидают получить до конца декабря, а остальные — в начале 2021 года.
Напомним, в августе власти США договорились с компанией Moderna о закупке 100 млн доз вакцины примерно за 1,5 млрд долларов. Соглашение предполагает возможность заказа еще 300 млн доз.
Как сообщал УНН, в США к Рождеству будут доступны первые две вакцины от коронавируса.