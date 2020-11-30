В США к Рождеству будут доступны первые две вакцины от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американцы смогут еще до Рождества рассчитывать на прививку от коронавируса двумя первыми вакцинами. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает УНН со ссылкой на DW.
Так, по словам Азара, внешние советники Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) проведут 10 декабря встречу, на которой рассмотрят вопрос одобрения вакцины компании Pfizer, которую уже через несколько дней после этого можно будет доставлять в медицинские учреждения.
А еще примерно через неделю может быть принята и вакцина, разработанная компанией Moderna.
"Следовательно, мы можем увидеть применение этих вакцин перед Рождеством", - сказал Азар.
Сообщается, что правительство США будет доставлять вакцины через обычную систему дистрибуции, а губернаторы штатов будут решать, кто первый получит прививки.
"Они будут определять, какие группы будут иметь приоритет", - отметил министр.
Как сообщал УНН, в американской фармацевтической компании Pfizer в ноябре заявили, что окончательные результаты испытаний показывают эффективность их совместной с компанией BioNTech вакцины от COVID-19 в 95%.
Кроме того, сегодня американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективной в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания - в 100%.
Ранее сегодня президент США Дональд Трамп призвал Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) скорее рассмотреть заявку американской компании Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса.