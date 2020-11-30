Пандемія: компанія Moderna заявила про 100% ефективності вакцини проти COVID-19

Всього у випробуваннях брали участь більше 30 тисяч осіб. З них COVID-19 захворіли 196 осіб — це 185 добровольців, які отримали плацебо, і 11 осіб, які отримали вакцину. В цьому випадку, роблять висновок в компанії, ефективність вакцини склала 94,1%.

Серед учасників випробувань 30 осіб захворіли на тяжку форму COVID-19 — це люди, які отримали плацебо замість вакцини. З тих, хто отримав вакцину, ніхто у важкій формі не хворів, що свідчить про 100-відсоткову ефективність вакцини в таких випадках.

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В ході досліджень від коронавірусу померла одна людина, що входила до групи плацебо.

16 листопада Moderna повідомила, що в ході третьої стадії випробувань її вакцина показала ефективність в 94,5% випадках, але тоді оцінка грунтувалася на аналізі 95 хворих.

У листопаді компанії Pfizer і BioNTech заявили, що їхня вакцина BNT162b2 показала 95% ефективність за підсумками третьої фази досліджень. Розробники російського “Супутника V” оцінили ефективність своєї вакцини в 92%. Компанія AstraZeneca оголосила, що ефективність її вакцини, яка розробляється разом з Оксфордським університетом, склала 70%.