Пандемія: глава компанії Moderna назвав орієнтовну вартість дози вакцини проти COVID-19

“Це справедлива ціна, враховуючи витрати системи охорони здоров’я на лікування пацієнтів з важким перебігом COVID-19, — повідомив Бансель в опублікованому в неділю інтерв’ю газеті. — Ми не зацікавлені в максимально можливому прибутку”. Відзначається, що конкретна ціна буде залежати від обсягу замовлення, що надійшло на закупівлю вакцини.

Представник компанії також підтвердив плани про виробництво 20 млн доз вакцини до кінця 2020 року, за його словами, “невелика частина” партії буде доступна в країнах Європи вже в поточному році.

Раніше адміністрація США направила Johnson & Johnson 456 млн доларів на розробку вакцини від коронавірусу, компанія Moderna отримала 486 млн доларів, ще 1,2 млрд було надано компанії AstraZeneca, яка розробляє вакцину спільно з вченими з Оксфордського університету (Велика Британія). Створенням вакцини в США також займаються Merck і Pfizer. За даними Білого дому, в цілому адміністрація інвестувала в ці проекти 12 млрд доларів.

Раніше на цьому тижні також стало відомо, що вакцина проти коронавірусу від компанії Moderna на третьому етапі випробувань показала ефективність на рівні 94,5%.