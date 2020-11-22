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Пандемия: глава компании Moderna назвал ориентировочную стоимость дозы вакцины против COVID-19

Пандемия: глава компании Moderna назвал ориентировочную стоимость дозы вакцины против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 38826 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава американской компании Moderna Стефан Бансель назвал ориентировочную стоимость вакцины от коронавируса, разрабатываемой ею, по его словам, стоимость может варьироваться от 25 до 37 долларов за дозу, пишет УНН со ссылкой на его интервью немецкому изданию Die Welt.

“Это справедливая цена, учитывая расходы системы здравоохранения на лечение пациентов с тяжелым течением COVID-19, — сообщил Бансель в опубликованном в воскресенье интервью газете. — Мы не заинтересованы в максимально возможной прибыли”. Отмечается, что конкретная цена будет зависеть от объема поступившего заказа на закупку вакцины.

Представитель компании также подтвердил планы о производстве 20 млн доз вакцины до конца 2020 года, по его словам, “небольшая часть” партии будет доступна в странах Европы уже в текущем году.

Ранее администрация США направила Johnson & Johnson 456 млн долларов на разработку вакцины от коронавируса, компания Moderna получила 486 млн долларов, еще 1,2 млрд были предоставлены компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.

Ранее на этой неделе также стало известно, что вакцина против коронавируса от компании Moderna на третьем этапе испытаний показала эффективность на уровне 94,5%.

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