"Битва антиковідних вакцин": фірма з США заявила про рекордні 95% ефективності свого кандидата

“Дослідження 3-ї фази відповідало статистичними критеріями з ефективністю вакцини 94,5% (p <0,0001)”, — сказано в повідомленні компанії.

Повідомляється, що в дослідженні взяли участь понад 30 000 учасників в США, і воно проводиться у співпраці з Національним інститутом алергії та інфекційних захворювань (NIAID), що входять до складу Національних інститутів охорони здоров’я (NIH), і Біомедичним центром Управління перспективних досліджень і розробок (BARDA), що входить до складу Офісу помічника секретаря з питань готовності і реагування Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

У Moderna заявляють, що збираються подати в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США запит про дозвіл використання в надзвичайних ситуаціях (EUA) в найближчі тижні.

Як повідомляв УНН, буквально минулого тижня американська фармацевтична компанія Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech повідомили про успішне завершення третього етапу випробувань потенційної вакцини від COVID-19.



