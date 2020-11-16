"Битва антиковидных вакцин": фирма с США заявила о рекордных 95% эффективности своего кандидата

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 25576 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 53759 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Согласно предварительным данным, потенциальная вакцина от COVID-19, разработанная в США компанией Moderna, эффективна почти на 95%. Об этом в понедельник заявили в самой компании, передает УНН.

"Исследование 3-й фазы соответствовало статистическим критериям с эффективностью вакцины 94,5% (p <0,0001)", - говорится в сообщении компании.

Сообщается, что в исследовании приняли участие более 30 000 участников в США, и оно проводится в сотрудничестве с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения (NIH), и Биомедицинским центром Управления перспективных исследований и разработок (BARDA), входящим в состав Офиса помощника секретаря по вопросам готовности и реагирования Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В Moderna заявляют, что намерены подать в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США запрос о разрешении использования в чрезвычайных ситуациях (EUA) в ближайшие недели.

Как сообщал УНН, буквально на прошлой неделе американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19.

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