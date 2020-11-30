Пандемия: компания Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%. Об этом говорится в сообщении компании о том, что она подает документы на регистрацию вакцины в США, пишет УНН.