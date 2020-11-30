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Пандемия: компания Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19

Пандемия: компания Moderna заявила о 100% эффективности вакцины против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 30354 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Американская компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первичном анализе оказалась эффективна в 94,1% случаях, а при тяжелой форме заболевания — в 100%. Об этом говорится в сообщении компании о том, что она подает документы на регистрацию вакцины в США, пишет УНН.

Всего в испытаниях участвовали более 30 тысяч человек. Из них COVID-19 заболели 196 человек — это 185 добровольцев, получивших плацебо, и 11 человек, получивших вакцину. В этом случае, делают вывод в компании, эффективность вакцины составила 94,1%.

Среди участников испытаний 30 человек заболели тяжелой формой COVID-19 — это люди, получившие плацебо вместо вакцины. Из тех, кто получил вакцину, никто в тяжелой форме не болел, что свидетельствует о 100-процентной эффективности вакцины в таких случаях.

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В ходе исследований от коронавируса умер один человек, входивший в группу плацебо.

16 ноября Moderna сообщила, что в ходе третьей стадии испытаний ее вакцина показала эффективность в 94,5% случаях, но тогда оценка основывалась на анализе 95 заболевших.

В ноябре компании Pfizer и BioNTech заявили, что их вакцина BNT162b2 показала 95% эффективность по итогам третьей фазы исследований. Разработчики российского “Спутника V” оценили эффективность своей вакцины в 92%. Компания AstraZeneca объявила, что эффективность ее вакцины, разрабатываемой вместе с Оксфордским университетом, составила 70%.

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