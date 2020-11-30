Пандемія: Трамп закликав регулятора США максимально швидко розглянути заявку Moderna на вакцину проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп закликав Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) швидше розглянути заявку американської компанії Moderna на схвалення застосування її вакцини від коронавірусу, пише УНН.
“Moderna зараз подає заявку на екстрене схвалення застосування вакцини. FDA має діяти швидко!”, — написав він у понеділок в Twitter.
Раніше Moderna оголосила, що в понеділок подасть заявку в регулятори США і ЄС. Фармвиробник заявив, що ефективність вакцини в середньому досягає 94,1%. При важких випадках захворювання, що викликається коронавірусом нового типу, ефективність становить 100%.
Адміністрація США направила на розробку вакцини від коронавірусу 486 млн доларів компанії Moderna, 456 млн доларів — фармацевтичної Johnson & Johnson. 1,2 млрд доларів надані AstraZeneca, яка розробляє вакцину спільно з вченими з Оксфордського університету (Велика Британія). Створенням вакцини в США також займаються компанії Merck і Pfizer. За даними Білого дому, в цілому адміністрація інвестувала в ці проекти 12 млрд доларів.
Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval .. @US_FDA MUST ACT QUICKLY !!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020