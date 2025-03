Пандемія: Трамп закликав регулятора США максимально швидко розглянути заявку Moderna на вакцину проти COVID-19

“Moderna зараз подає заявку на екстрене схвалення застосування вакцини. FDA має діяти швидко!”, — написав він у понеділок в Twitter.

Раніше Moderna оголосила, що в понеділок подасть заявку в регулятори США і ЄС. Фармвиробник заявив, що ефективність вакцини в середньому досягає 94,1%. При важких випадках захворювання, що викликається коронавірусом нового типу, ефективність становить 100%.

Адміністрація США направила на розробку вакцини від коронавірусу 486 млн доларів компанії Moderna, 456 млн доларів — фармацевтичної Johnson & Johnson. 1,2 млрд доларів надані AstraZeneca, яка розробляє вакцину спільно з вченими з Оксфордського університету (Велика Британія). Створенням вакцини в США також займаються компанії Merck і Pfizer. За даними Білого дому, в цілому адміністрація інвестувала в ці проекти 12 млрд доларів.

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval .. @US_FDA MUST ACT QUICKLY !!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”

