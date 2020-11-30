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Пандемия: Трамп призвал регулятора США максимально быстро рассмотреть заявку Moderna на вакцину против COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12127 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп призвал Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) скорее рассмотреть заявку американской компании Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса, пишет УНН.

“Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение применения вакцины. FDA должно действовать быстро!”, — написал он в понедельник в Twitter.

Ранее Moderna объявила, что в понедельник подаст заявку в регуляторы США и ЕС. Фармпроизводитель заявил, что эффективность вакцины в среднем достигает 94,1%. При тяжелых случаях заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, эффективность составляет 100%.

Администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов компании Moderna, 456 млн долларов — фармацевтической Johnson & Johnson. 1,2 млрд долларов предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020

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