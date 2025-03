Пандемия: Трамп призвал регулятора США максимально быстро рассмотреть заявку Moderna на вакцину против COVID-19

“Moderna сейчас подает заявку на экстренное одобрение применения вакцины. FDA должно действовать быстро!”, — написал он в понедельник в Twitter.

Ранее Moderna объявила, что в понедельник подаст заявку в регуляторы США и ЕС. Фармпроизводитель заявил, что эффективность вакцины в среднем достигает 94,1%. При тяжелых случаях заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, эффективность составляет 100%.

Администрация США направила на разработку вакцины от коронавируса 486 млн долларов компании Moderna, 456 млн долларов — фармацевтической Johnson & Johnson. 1,2 млрд долларов предоставлены AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты 12 млрд долларов.

Moderna now applying for Emergency Vaccine Approval.. @US_FDA MUST ACT QUICKLY!!! “Operation Warp Speed has been a great modern day miracle.”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020