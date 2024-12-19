Галущенко обсудил с коллегой из США защиту энергообъектов путем усиления украинской системы ПВО

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил с министром энергетики США Дженнифер Гренголм защиту энергообъектов Украины, в частности путем усиления украинской системы противовоздушной обороны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм. Стороны обсудили текущую ситуацию в украинской энергосистеме в условиях интенсивных обстрелов врагом объектов энергетической инфраструктуры и направления сотрудничества Украины и США для противодействия российскому энергетическому террору - говорится в сообщении.

Глава Минэнерго акцентировал, что только в этом году рф осуществила 12 массированных атак на украинскую энергетику, в результате которых было разрушено 10 ГВт генерирующих мощностей.

Министр отметил угрозы для ядерной и радиационной безопасности в связи с российскими атаками на подстанции, которые являются критическими для работы украинских АЭС, а также полетами вражеских дронов над ядерными объектами. Особое внимание было уделено вопросам защиты энергообъектов, в частности путем усиления украинской системы противовоздушной обороны - отмечается в сообщении.

Дженнифер Гренголм заверила, что США и в дальнейшем будут помогать Украине в противостоянии российской агрессии, поддерживая, в частности, украинский энергетический сектор.

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