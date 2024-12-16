Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет

В Украине ситуация в энергосистеме является динамичной. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, и призвал рационально потреблять электроэнергию, передает УНН.

В частности, как мы видим, предварительно на завтра, исходя из прогнозного потребления, не предполагается введение графиков почасовых отключений энергии. Мы призываем пользоваться исключительно официальной информацией, ситуация в энергосистеме является динамичной, поэтому исключительно информация из официальных источников уместна. В то же время мы призываем потреблять рационально, потреблять ответственно. Это помогает удерживать энергосистему?