Ситуация в энергосистеме является динамичной: Минэнерго призвало экономно использовать свет
Киев • УНН
Заместитель министра энергетики сообщил, что завтра не планируется введение графиков отключений. Энергетики призывают к рациональному потреблению электроэнергии из-за динамичной ситуации в системе.
В Украине ситуация в энергосистеме является динамичной. Об этом в эфире телемарафона сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник, и призвал рационально потреблять электроэнергию, передает УНН.
В частности, как мы видим, предварительно на завтра, исходя из прогнозного потребления, не предполагается введение графиков почасовых отключений энергии. Мы призываем пользоваться исключительно официальной информацией, ситуация в энергосистеме является динамичной, поэтому исключительно информация из официальных источников уместна. В то же время мы призываем потреблять рационально, потреблять ответственно. Это помогает удерживать энергосистему?
Детали
Он отметил, что в Минэнерго призывают всех к рациональному потреблению - как бытовых потребителей, так и коммунальные предприятия и местные органы власти.
«Следует использовать исключительно ту электрическую энергию и то наружное освещение или рекламу, которые являются крайне необходимыми. Это именно то, что помогает сбалансировать энергосистему», - сказал Колесник, отметив, что украинцы действительно реагируют на эти призывы и сейчас важно поддерживать тренд рационального и разумного использования электрической энергии.
Колесник пояснил, что энергетики оперативно выполняют работы по восстановлению на поврежденных энергообъектах, максимально осуществляют необходимые меры для стабилизации энергосистемы, благодаря чему удается достичь уменьшения или даже отсутствия ограничений энергоснабжения для потребителей.
Относительно влияния погоды на потребление заместитель министра отметил, что погода является прогнозируемым фактором, который берется в расчет при формировании баланса. При этом он отметил, что единственной причиной применения отключений является российский энергетический террор и постоянные атаки на объекты энергетической инфраструктуры.
Дополнение
Укрэнерго сообщало, что завтра, 17 декабря украинцев ждет день со светом - применение мер ограничения потребления не прогнозируется.