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Оккупанты нанесли ракетный удар по Ромнах: есть повреждения

Оккупанты нанесли ракетный удар по Ромнах: есть повреждения

Киев  •  УНН

 • 2104 просмотра

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В результате ракетного удара по городу Ромны на Сумщине повреждены 9 жилых домов. Для пострадавших развернут штаб помощи и предложено временное жилье в общежитиях.

Оккупанты ударили по Сумщине, поэтому было повреждено 9 жилых домов.  Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Вечером 18 декабря город Ромны стал целью ракетного удара со стороны вражеских войск.

По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет. 

Для помощи пострадавшим на территории Роменской громады оперативно развернули штаб по ликвидации последствий обстрела. Жителям поврежденных домов предложили временное размещение в местных общежитиях. 

Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, обеспечением безопасности и оказанием помощи людям.

Сумщина подверглась 41 обстрелу: 71 взрыв в громадах20 окт. 2024, 02:03 • 21266 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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