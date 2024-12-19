Оккупанты нанесли ракетный удар по Ромнах: есть повреждения

Оккупанты ударили по Сумщине, поэтому было повреждено 9 жилых домов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Вечером 18 декабря город Ромны стал целью ракетного удара со стороны вражеских войск.

По предварительной информации, пострадавших среди местных жителей нет.

Для помощи пострадавшим на территории Роменской громады оперативно развернули штаб по ликвидации последствий обстрела. Жителям поврежденных домов предложили временное размещение в местных общежитиях.

Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки, обеспечением безопасности и оказанием помощи людям.

Сумщина подверглась 41 обстрелу: 71 взрыв в громадах