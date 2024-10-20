Сумщина подверглась 41 обстрелу: 71 взрыв в громадах
Киев • УНН
Приграничные территории Сумской области подверглись 41 обстрелу со стороны врага. Зафиксирован 71 взрыв в различных общинах, включая удары управляемыми авиабомбами, артиллерией, минометами и FPV дронами.
В течение последних суток приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись обстрелам со стороны террористических войск. Всего было совершено 41 обстрел, в результате которых зафиксирован 71 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Обстрелы поражали различные общины, в частности:
Юнаковская: 6 взрывов от пусков управляемых авиабомб и 6 взрывов от артиллерийских обстрелов.
Миропольская: 2 взрыва в результате ударов FPV дронами.
[Дружбовская: 8 взрывов от FPV дронов и 2 от ствольной артиллерии.
Эсманская: 3 взрыва от FPV дронов и 7 от минометных обстрелов.
[Белопольская: 1 взрыв от артиллерии, 5 от минометов и 2 от FPV дронов.
Свеска: 4 мины сброшено на территорию общины.
[Новослободская: 5 взрывов от минометов и 1 от FPV дрона.
Шалыгинская: 9 мин сброшено, а также 2 взрыва от дронов.
Хотинская: 1 взрыв от пуска КАБ.
Середино-Будская: 4 мины сброшено на территории громады.
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