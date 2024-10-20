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Сумщина подверглась 41 обстрелу: 71 взрыв в громадах

Сумщина подверглась 41 обстрелу: 71 взрыв в громадах

Киев  •  УНН

20 октября 2024, 02:03  •  1830 просмотра

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Приграничные территории Сумской области подверглись 41 обстрелу со стороны врага. Зафиксирован 71 взрыв в различных общинах, включая удары управляемыми авиабомбами, артиллерией, минометами и FPV дронами.

В течение последних суток приграничные территории и населенные пункты Сумской области подверглись обстрелам со стороны террористических войск. Всего было совершено 41 обстрел, в результате которых зафиксирован 71 взрыв. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрелы поражали различные общины, в частности:

Юнаковская: 6 взрывов от пусков управляемых авиабомб и 6 взрывов от артиллерийских обстрелов.

Миропольская: 2 взрыва в результате ударов FPV дронами.

[Дружбовская: 8 взрывов от FPV дронов и 2 от ствольной артиллерии.

Эсманская: 3 взрыва от FPV дронов и 7 от минометных обстрелов.

[Белопольская: 1 взрыв от артиллерии, 5 от минометов и 2 от FPV дронов.

Свеска: 4 мины сброшено на территорию общины.

[Новослободская: 5 взрывов от минометов и 1 от FPV дрона.

Шалыгинская: 9 мин сброшено, а также 2 взрыва от дронов.

Хотинская: 1 взрыв от пуска КАБ.

Середино-Будская: 4 мины сброшено на территории громады.

Ночью и утром враг атаковал громаду Сумщины, произошел пожар в жилом доме17 октября 2024, 04:51 • 15353 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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