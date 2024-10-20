Сумщина зазнала 41 обстріл: 71 вибух у громадах
Київ • УНН
Прикордонні території Сумської області піддалися 41 обстрілу з боку ворога. Зафіксовано 71 вибух у різних громадах, включаючи удари керованими авіабомбами, артилерією, мінометами та FPV дронами.
Протягом останньої доби прикордонні території та населені пункти Сумської області зазнали обстрілів з боку терористичних військ. Загалом було здійснено 41 обстріл, у результаті яких зафіксовано 71 вибух.Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
Обстріли вражали різні громади, зокрема:
Юнаківська: 6 вибухів від пусків керованих авіабомб та 6 вибухів від артилерійських обстрілів.
Миропільська: 2 вибухи внаслідок ударів FPV дронами.
Дружбівська: 8 вибухів від FPV дронів та 2 від ствольної артилерії.
Есманьська: 3 вибухи від FPV дронів і 7 від мінометних обстрілів.
Білопільська: 1 вибух від артилерії, 5 від мінометів та 2 від FPV дронів.
Свеська: 4 міни скинуто на територію громади.
Новослобідська: 5 вибухів від мінометів та 1 від FPV дрона.
Шалигинська: 9 мін скинуто, а також 2 вибухи від дронів.
Хотінська: 1 вибух від пуску КАБ.
Середино-Будська: 4 міни скинуто на території громади.
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