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Сумщина зазнала 41 обстріл: 71 вибух у громадах

Київ • УНН

 • 21472 перегляди

Прикордонні території Сумської області піддалися 41 обстрілу з боку ворога. Зафіксовано 71 вибух у різних громадах, включаючи удари керованими авіабомбами, артилерією, мінометами та FPV дронами.

Сумщина зазнала 41 обстріл: 71 вибух у громадах

Протягом останньої доби прикордонні території та населені пункти Сумської області зазнали обстрілів з боку терористичних військ. Загалом було здійснено 41 обстріл, у результаті яких зафіксовано 71 вибух.Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

Обстріли вражали різні громади, зокрема:

Юнаківська: 6 вибухів від пусків керованих авіабомб та 6 вибухів від артилерійських обстрілів.

Миропільська: 2 вибухи внаслідок ударів FPV дронами.

Дружбівська: 8 вибухів від FPV дронів та 2 від ствольної артилерії.

Есманьська: 3 вибухи від FPV дронів і 7 від мінометних обстрілів.

Білопільська: 1 вибух від артилерії, 5 від мінометів та 2 від FPV дронів.

Свеська: 4 міни скинуто на територію громади.

Новослобідська: 5 вибухів від мінометів та 1 від FPV дрона.

Шалигинська: 9 мін скинуто, а також 2 вибухи від дронів.

Хотінська: 1 вибух від пуску КАБ.

Середино-Будська: 4 міни скинуто на території громади.

Вночі та вранці ворог атакував громаду Сумщини, сталася пожежа у житлову будинку 17.10.24, 07:51 • 16328 переглядiв

Юлія Котвицька

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