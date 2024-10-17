Вночі та вранці ворог атакував громаду Сумщини, сталася пожежа у житлову будинку
Київ • УНН
Вночі та вранці 17 жовтня ворог атакував Зноб-Новгородську громаду на Сумщині FPV дронами. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в житловому будинку, а під час надання допомоги росіяни здійснили повторні удари по автівках екстрених служб.
Вночі та рано-вранці 17 жовтня ворог атакував FPV дронами Зноб-Новгородську громаду на Сумщині. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Повідомляється, що внаслідок обстрілу сталася пожежа у квартирах мешканців двоповерхового будинку, також зайнявся легковий автомобіль.
Під час, коли людям надавалась допомога, росіяни здійснили повторні удари, спрямувавши FPV дрони на автівки екстрених служб: швидку і пожежний автомобіль,
Також зазначили, що техніка постраждала, але попри все, людей вдалось врятувати.
росіяни атакували енергоінфраструктуру на Миколаївщині: є знеструмлення17.10.24, 07:41 • 17418 переглядiв