Ночью и утром враг атаковал громаду Сумщины, произошел пожар в жилом доме
Киев • УНН
Ночью и утром 17 октября враг атаковал Зноб-Новгородскую громаду в Сумской области FPV дронами. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме, а во время оказания помощи россияне совершили повторные удары по машинам экстренных служб.
Ночью и рано утром 17 октября враг атаковал FPV дронами Зноб-Новгородскую общину на Сумщине. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что в результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.
Во время, когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль,
Также отметили, что техника пострадала, но несмотря на все, людей удалось спасти.
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