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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ночью и утром враг атаковал громаду Сумщины, произошел пожар в жилом доме

Ночью и утром враг атаковал громаду Сумщины, произошел пожар в жилом доме

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 04:51  •  1462 просмотра

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Ночью и утром 17 октября враг атаковал Зноб-Новгородскую громаду в Сумской области FPV дронами. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме, а во время оказания помощи россияне совершили повторные удары по машинам экстренных служб.

Ночью и рано утром  17 октября враг атаковал FPV дронами Зноб-Новгородскую общину на Сумщине. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.

Во время, когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль,

- отметили в ОВА.

Также отметили, что техника пострадала, но несмотря на все, людей удалось спасти.

россияне атаковали энергоинфраструктуру на Николаевщине: есть обесточивание17 октября 2024, 04:41 • 2219 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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