Ночью и утром враг атаковал громаду Сумщины, произошел пожар в жилом доме

Ночью и рано утром 17 октября враг атаковал FPV дронами Зноб-Новгородскую общину на Сумщине. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в результате обстрела произошел пожар в квартирах жильцов двухэтажного дома, также загорелся легковой автомобиль.

Во время, когда людям оказывалась помощь, россияне осуществили повторные удары, направив FPV дроны на машины экстренных служб: скорую и пожарный автомобиль,