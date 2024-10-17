россияне атаковали энергоинфраструктуру на Николаевщине: есть обесточивание
Киев • УНН
Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате атаки произошло обесточивание, но большинство потребителей уже восстановлено, пострадавших нет.
В ночь на 17 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.
Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет,
Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья17 октября 2024, 04:20 • 3835 просмотров