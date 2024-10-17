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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне атаковали энергоинфраструктуру на Николаевщине: есть обесточивание

россияне атаковали энергоинфраструктуру на Николаевщине: есть обесточивание

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 04:41  •  1892 просмотра

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Ночью 17 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Николаевской области. В результате атаки произошло обесточивание, но большинство потребителей уже восстановлено, пострадавших нет.

В ночь на 17 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет,

- говорится в сообщении.

Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья17 октября 2024, 04:20 • 3835 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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