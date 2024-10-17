россияне атаковали энергоинфраструктуру на Николаевщине: есть обесточивание

В ночь на 17 октября в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны велась боевая работа. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Враг атаковал энергетическую инфраструктуру, в результате чего есть обесточивание абонентов. Энергетики уже запитали большую часть потребителей, работы продолжаются. Пострадавших нет, - говорится в сообщении.

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